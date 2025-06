C'era anche Donnarumma tra i vincitori della Champions League. Il portiere italiano è in scadenza di contratto con il PSG e non ha ancora rinnovato. Spesso è stato accostato anche all'Inter in passato, ma poi le voci si sono allontanate. Carlo Laudisa, in un articolo su La Gazzetta dello Sport, parla del futuro del portiere di Castellammare di Stabia . Alla fine della partita, tragica per i nerazzurri, di Monaco ha detto che non sa ancora se resta oppure no e che nei prossimi giorni si concentrerà sulla Nazionale. Guadagna 10 mln netti a stagione a 26 anni e il suo contratto possono permettersele in pochi.

Nessuna italiana

Ci sarà da capire se il club parigino deciderà di metterlo in vendita oppure se gli chiederà di arrivare alla fine naturale del contratto, come del resto ha fatto con Mbappé o se deciderà di convincerlo a restare. Aveva lasciato il Milan proprio alla scadenza del suo contratto tra fischi e polemiche perché non era mai arrivato il rinnovo. Di sicuro, spiega il giornalista, non ci sono italiane sul portiere. "Non compaiono, al momento, pretendenti italiane: nessun club di Serie A ora come ora può permettersi un ingaggio così costoso. A meno che non torni d’attualità l’idea di reintrodurre il Decreto Crescita che concedeva un ingente sconto fiscale per chi arriva dall’estero. La Lega di Serie A ha sinora chiesto invano al Governo questo provvedimento. E dire che proprio il Milan a breve rischia di mettere in vendita Maignan e la stessa Inter non può guardare a Sommer come un titolare a lungo termine", si legge.