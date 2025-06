Donnarumma e le voci sull’Inter: “Ha salutato nello spogliatoio e…”

In ogni finestra di mercato il nome di Donnarumma torna a circolare tra i top club italiani, e l’Inter non fa eccezione.

Nel percorso verso il Mondiale 2026, l’Italia si affida all’esperienza e al talento di Gianluigi Donnarumma, reduce da una stagione esaltante in Europa con il PSG. Il portiere classe ’99 è stato uno dei protagonisti della cavalcata parigina fino al trionfo in Champions League, decisivo fin dagli ottavi con due rigori parati al Liverpool e interventi prodigiosi contro Aston Villa e Arsenal.

Oggi guiderà gli Azzurri nella trasferta contro la Norvegia, sfida che apre ufficialmente il cammino della Nazionale di Spalletti verso il prossimo Mondiale.

Nonostante le smentite, il portiere resta un profilo che suscita sempre attenzione a Milano, sponda nerazzurra. Secondo Calciomercato.com, al momento, però, la priorità di Donnarumma è definire il proprio futuro a Parigi, dove ha un contratto in scadenza nel giugno 2026.

Le trattative per il rinnovo proseguono, ma a rilento: le richieste dell’estremo difensore sono note al club, e nonostante il successo europeo non intende alzare le pretese. Tuttavia, la distanza tra le parti rimane e nelle prossime settimane sono previsti nuovi incontri per cercare un’intesa.

Secondo il portale, sul portiere azzurro vigila anche Pep Guardiola, che apprezza da tempo Donnarumma e segue con attenzione le evoluzioni del suo rapporto con il PSG. In caso di frizioni tra le parti, il Manchester City potrebbe farsi avanti. Ma intanto, il suo agente Enzo Raiola ha voluto fare chiarezza sulle tante voci che coinvolgono anche l’Inter:

“Il giorno prima della finale di Champions Gigio ha salutato l'Inter nello spogliatoio e loro sono stati contenti di questa dimostrazione di affetto avuta per i compagni di Nazionale. Gianluigi piace, inutile nasconderlo. Il ragazzo è ben visto, però non posso dire che oggi ci sia qualcosa con l'Inter, che possa portare avanti un discorso per lui. Zero assoluto. E vale anche per il Napoli, dove è nata una sorta di Pesce d'aprile ma non c'è nulla in ballo.”

Una smentita, ma in casa Inter il nome resta comunque sotto osservazione, consapevoli che certi profili non passano mai davvero di moda. E se il futuro di Sommer sarà oggetto di valutazioni nei prossimi mesi, uno come Donnarumma non può mai essere completamente escluso dai radar nerazzurri.