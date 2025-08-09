SM – Donnarumma-PSG, a giorni l’incontro. Tre opzioni sul tavolo

A ridosso della Supercoppa Uefa che si giocherà mercoledì tra PSG e Tottenham è atteso un vertice tra Enzo Raiola, agente di Donnarumma, e il club parigino per capire il da farsi sul rinnovo del giocatore che non è ancora arrivato. In queste ore si è tornato a parlare del portiere che, se si liberasse a parametro zero interesserebbe, pare, pure all'Inter.

SportMediaset che il PSG da un lato non si è mai fatto problemi ad accantonare giocatori che sapeva sarebbero partiti e lo ha fatto pure con Mbappé e Messi. Dall'altro non vorrebbe arrivare al 2026 e perdere il giocatore a parametro zero. Nelle ultime ore sarebbero arrivati i primi sondaggi dalla Premier League: il Manchester City, lo United che potrebbe farci un pensierino. O il Chelsea che però in questo momento ha altre priorità.