Ds Monza: “Colpani? Resta assolutamente, ha contratto di 5 anni”

Michele Franco, direttore sportivo del Monza, è intervenuto a margine del Gran Galà del calcio italiano a Salerno. Ecco le sue parole su Andrea Colpani, riportate da TMW: “Se rimane a Monza? Sì, assolutamente. Ha un contratto di 5 anni, quindi resta con noi. Convocazione nell’Italia? È sicuramente un motivo di vanto per noi, ci inorgoglisce, anche perché Colpani era un pupillo del nostro presidente Berlusconi, che stravedeva tantissimo per lui e questo è un ulteriore motivo di orgoglio”. Il giocatore è stato accostato anche all'Inter in chiave mercato.