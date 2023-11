Cairo: “Inter su Buongiorno? Non penso a venderlo, gli ho detto che…”

Come lo vede in futuro?

"Lui è nato nel Toro, a 7 anni è arrivato al Toro e adesso ne ha 24, quindi è 17 anni che è al Toro, adora il Toro, adora la maglia del Toro ed è un ragazzo veramente fantastico. Davvero una persona perbene, un ragazzo splendido, si è laureato, studioso, disciplinato, ha una fidanzata molto carina, molto bella, ma anche una bella persona, una famiglia stupenda. È un ragazzo perfetto per noi, non è il capitano perché lo è Rodriguez, ma è capitan futuro. Non diciamolo troppo però perché De Rossi doveva esserlo e non lo ha mai fatto (ride, ndr)”.

È un caso che il Torino si sia ripreso quando è tornato Buongiorno?

"Certamente lui è molto importante, ma la squadra ha fatto grandi cose. Ho visto Zapata cresciuto in maniera notevolissima, che ha dato un contributo notevolissimo, aprendo varchi come sa fare lui con la fisicità che ha, ma lo stesso discorso vale per Sanabria, Gineitis, che ha fatto benissimo. La squadra tutta ha fatto bene: Milinkovic-Savic ha fatto grandi parate, in mezzo al campo ci sono da menzionare Linetty e Ilic, che è tornato quello che conosciamo, Ricci prima di farsi male, Vlasic con il gol che ha fatto al Sassuolo... Poi Buongiorno ha una grande capacità di trascinare".

Lo Scudetto è una sfida tra Juventus e Inter?

"Non lo so, non siamo neanche ad un terzo del campionato... Inter e Juventus hanno un po' di vantaggio certamente, ma dipenderà molto anche dalle preparazioni fisiche. Nerazzurri e bianconeri hanno cominciato a mettere una qualche ipoteca sul fatto di giocarsela tra loro".

