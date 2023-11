Marotta: “No segnali addio Zhang. Mercato? No per 2 motivi. Lautaro resta a lungo”

A margine del DLA Piper Sport Forum 2023, Beppe Marotta ha risposto alle domande dei giornalisti. Presente l'inviato di FcInter1908.it Daniele Vitiello. "Sono confronti importanti per far sì che il nostro movimento acquisisca solidità in un momento di difficoltà. Il fatto di confrontarsi con le autorità, con i colleghi. può portare dei vantaggi e delle profonde riflessioni. Zhang? Ho un confronto quasi quotidiano con il presidente, è molto attento alla nostra storia, al nostro presente e al fatto odi poter dare anche da lontano un contributo importante a quella che è la gestione quotidiana. Posso garantirvi che lui è un grande appassionato e ha voglia di rimanere, in questo momento non ci sono sintomi particolare che depongono sfavorevolmente. Noi siamo contenti di lavorare con la famiglia Zhang che ha profuso consistenti investimenti negli ultimi 5-6 anni. Oggi siamo una società storica e vogliamo dare ai nostri tifosi altre soddisfazioni come abbiamo fatto negli altri anni".