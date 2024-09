Dopo una lunga trattativa, l'Inter e Denzel Dumfries hanno finalmente raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto dell'esterno olandese, attualmente in scadenza a giugno. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il calciatore firmerà fino al 2028 ma nel nuovo contratto non sarà presente clausola rescissoria, come richiesto inizialmente da Dumfries. Si legge: