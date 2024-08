Sky – Inter, verso il Genoa: Bisseck in pole in difesa. E cosa filtra su Lautaro

In difesa il dubbio principale con Bisseck in vantaggio su Pavard dopo l’allenamento di ferragosto. Il tedesco è in ottima forma e ha svolto la preparazione dal primo giorno. Cosa che non è stata possibile per i tanti nazionali rientrati dopo Europei e Copa America. Lautaro per esempio ha zero minuti nel precampionato. Poco importa adesso perché il tempo sta finendo. Arriva il primo impegno ufficiale e i campioni in carica vogliono ripartite da dove avevano lasciato", si legge.