CM – Dybala-Inter, Marotta prova il colpo clamoroso: la soluzione è lo ‘scambio mascherato’

L‘Inter e in particolare Beppe Marotta non hanno mai smesso di pensare a Paulo Dybala. Nel 2015 fu Piero Ausilio a provare a portarlo in nerazzurro, quando la corsa all’attaccante fu vinta proprio da Marotta, allora amministratore delegato della Juventus. E, la scorsa estate, lo stesso Marotta fu fermo nel chiedere ai bianconeri l’argentino come contropartita nell’ambito di un possibile trasferimento a Torino di Mauro Icardi.

E chissà che la terza volta non sia quella buona. Marotta ci pensa. Difficile, quasi impossibile, considerato che la Juventus lavora per rinnovare il contratto in scadenza del suo numero 10 nel 2022. Agnelli, ovviamente, non vorrebbe venderlo all’Inter. Difficile soprattutto acquistarlo con un versamento cash da versare nelle casse bianconere. Ma gli scenari potrebbero cambiare in caso di cessione di Icardi e Lautaro Martinez.

In particolare, Maurito potrebbe essere riscattato dal PSG e poi essere rigirato proprio alla Juventus per circa 85 milioni, secondo quanto stabilito dalla ‘clausola Marotta’. In quel caso, chissà che l’ad nerazzurro non possa presentarsi con argomenti economici convincenti. Icardi alla Juventus con Dybala all’Inter, via PSG. Uno ‘scambio mascherato’ con lo stesso risultato prospettato quasi un anno fa.

“Arrivare a Dybala vorrebbe dire fare uno sforzo economico, di questi tempi quasi paradossale. La formula cash, a oggi, va esclusa categoricamente, il tesoretto derivante dalle cessioni potrebbe però diventare un prezioso alleato e cambiare gli scenari. I soldi per l’assalto a Dybala potrebbero arrivare da Icardi, che il Psg valuta di riscattare e girare, a cifre superiori, alla Juve, e dall’eventuale cessione di Lautaro. Tante ipotesi e una certezza, Dybala è il desiderio di Marotta, l’ha voluto a Torino, proverà a portarlo a Milano“.

