Dzeko, fatta col Fenerbahce: mancano dettagli sui bonus. L’agente: “Rifiutata l’Arabia”

Il centravanti bosniaco è in scadenza con l'Inter e non rinnoverà il suo contratto. In settimana è prevista la firma in Turchia

Il futuro di Edin Dzeko sembra essere in Turchia. Il centravanti non rinnoverà il contratto con l'Inter, in scadenza a giugno, ma ha scelto il Fenerbahce per proseguire la sua carriera. In settimana dovrebbe già diventare ufficiale la sua firma.