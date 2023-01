Dzeko, rinnovo in agenda: “Cifre e durata del nuovo accordo. Ma senza urgenza”

Edin Dzeko sta trascinando l’Inter in questa prima parte di stagione e Gazzetta fa il punto sul futuro: rinnovo in agenda, ma senza urgenza

Un rinnovo meritato sul campo, a suon di gol. Edin Dzeko sta trascinando l’Inter in questa prima parte di stagione e oggi La Gazzetta dello Sport fa il punto sul suo futuro. Il rinnovo è già in agenda, ma non è una priorità al momento.