Eder torna all’Inter? GdS: “Opzione praticabile ma non scalda. Il preferito in avanti è un altro”

In casa Inter, in attesa di capire quale sarà l’epilogo della vicenda Eriksen, si parla anche della quarta punta. L’obiettivo del club è di trovare un giocatore utile alla causa per la seconda parte della stagione.

Nelle ultime ore, anche il nome di Eder è stato accostato all’Inter. “Il nome di Eder non scalda più di tanto. È in uscita dall’altro club di Suning, lo Jiangsu, dopo aver vinto il titolo. Ma al momento non è nella lista nerazzurra, pur essendo un’opzione praticabile”, spiega La Gazzetta dello Sport.

Sempre la Rosea ribadisce come il preferito resti sempre Gervinho, anche se l’arrivo dell’ex Roma è legato all’uscita eventuale di Pinamonti, che è finito nel mirino di Benevento e Bologna. “Impressioni? Se qualcosa sarà, sarà last minute”, chiosa la Rosea.