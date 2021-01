Sky – Inter, Eder ha dato l’ok. Soluzione già pronta, ma il club non chiude perché…

E’ di ieri l’indiscrezione secondo la quale Eder potrebbe tornare all’Inter in questa sessione di mercato. E in merito arrivano ulteriori aggiornamenti da Sky Sport: il centravanti è infatti un’opportunità che l’Inter sta valutando e valuterà nei prossimi giorni qualora non dovessero incastrarsi altri tasselli più importanti. Se non escono Pinamonti, che ha varie offerte da Benevento e Bologna, ed Eriksen, l’Inter non può inserire ingaggi pesanti e pagare altri cartellini. Eder ha dato il suo ok e l’Inter lo tiene lì, pronto come soluzione che piace a Conte. L’affare non sarà chiuso domattina, ma è lì, spiega Gianluca Di Marzio.