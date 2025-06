Edoardo Bove potrà tornare presto in campo. Svolgendo ulteriori accertamenti che sono risultati negativi potrebbe tornare in campo presto, deve svolgere altri accertamenti ma ci siamo quasi". Così a Skysport Gianluca Di Marzio ha parlato del giocatore che nella passata stagione, in prestito alla Fiorentina, si è sentito male durante la gara con l'Inter che era stata sospesa, rinviata e poi giocata in seguito.

Mancano altri esami per il via libera definitivo al rientro in campo. Il calciatore contrattualmente sarà a disposizione della Roma dal primo luglio poi per lui si troverà una soluzione, più all'estero che in Italia dove ci sono troppe cose burocratiche da superare. "Da oggi il ragazzo rivede la luce, e scalpita, rivede di nuovo la possibilità di tornare in campo", ha sottolineato il giornalista.