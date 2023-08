El Kaddouri: “Consiglierei ad Hakimi di tornare all’Inter. I nerazzurri ci pensino”

Ad Hakimi è rimasta l’Inter nel cuore, come dimostra la sua visita a San Siro. Gli consiglieresti un ritorno in nerazzurro?

“Sì, io gli consiglierei di tornare perché qui ha fatto benissimo ed ha raggiunto i migliori livelli della sua carriera, a Milano si è visto il miglior Hakimi. A Parigi secondo me è arrivato in un momento dove c'erano alcuni problemi da risolvere. È uno dei terzini più forti al mondo: se si può prendere, Hakimi si prende senza pensarci. Visto che lui è legato all'Inter secondo me potrebbe essere un'opportunità per i nerazzurri valutare il suo ritorno, però costa anche tanto. Se ci limitiamo all'aspetto tecnico ovviamente è uno dei più forti al mondo è farebbe molto comodo all'Inter”.