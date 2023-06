Entourage Trubin: “Interesse Inter, trattativa tra i due club. Ma sia primo portiere”

C’è anche il nome di Anatoliy Trubin sulla lista dei dirigenti dell’Inter per l’eventuale dopo Onana. Ragionamenti in corso sul portiere ucraino classe 2001, da anni molto apprezzato dagli uomini mercato nerazzurri. Così l’agenzia Part of The Game, che gestisce gli interessi di Trubin, ha parlato a Inter-News.it.

“L’Inter sta manifestando interesse per Trubin, le trattative sono ancora in corso e riguardano i due club. In aggiunta, ci sono anche due club inglesi che lo vogliono. Per noi la condizione importante è che sia il primo portiere”. Il portiere è in scadenza con lo Shakhtar al 30 giugno 2024 e non sembra intenzionato a rinnovare.