Repubblica – Inter, c’è anche Carnesecchi per la porta: i tre nomi monitorati

L'Inter si sta guardando intorno per l'eventuale dopo André Onana: spunta anche Marco Carnesecchi per la porta

Spunta anche il nome di Marco Carnesecchi per la porta dell’Inter in caso di addio di André Onana. Il Manchester United fa sul serio per il numero uno nerazzurro, secondo Repubblica “una bozza d’accordo verbale sull’ingaggio è già stata trovata”. E occhio ai possibili eredi per i nerazzurri.