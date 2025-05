Eriksen ufficializza l’addio allo United: “Momenti indescrivibili, grazie a tutti”

Dopo tre stagioni Christian Eriksen e il Manchester United si separano. L'ex nerazzurro era in scadenza e il suo contratto non è stato rinnovato. Il centrocampista danese, che era stato costretto a lasciare il club nerazzurro dopo lo scudetto conquistato all'epoca di Conte in panchina dopo il malore all'Europeo che lo aveva portato all'installazione di un patch cutaneo, era approdato a Manchester nel 2022 dopo un'esperienza al Brentford. In tre anni 73 presenze e 3 gol per lui che ora salita con un post su Instagram. +