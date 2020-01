Capolavoro Eriksen: numeri da top mondiale, vale 70 mln in più di quanto ha speso l’Inter

Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sulla bontà dell’operazione di mercato fatta dall’Inter per portare a Milano Christian Eriksen, legga questi numeri. Perché i dati a volte non riescono a dire tutto, ma spesso possono dire tanto. E nel giorno in cui i tifosi dell’Inter abbracciano il loro campione, per gli addetti ai lavori è tempo di riflettere sulla portata di un investimento importante.

Perché se è vero che fra qualche mese Eriksen, dato il contratto in scadenza con il Tottenham a giugno, sarebbe arrivato a parametro zero, è anche vero che la mossa dell’Inter di anticiparne l’arrivo a gennaio pagando circa 20 milioni di euro ha tagliato fuori le altre pretendenti. E che sia un vero affare lo dice il valore di mercato assoluto del centrocampista danese che, secondo Transfermarkt, si aggira attorno ai 90 milioni di euro.

Numeri da big, numeri da giocatore di livello mondiale. Di un giocatore capace di prendere in mano le chiavi di una squadra e riportarla verso le vette di un tempo. E’ quello che tutti i tifosi dell’Inter si augurano.

