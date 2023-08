Sky – Esposito, c’è il Verona ma la Samp si è inserita: accordo con l’Inter

La società blucerchiata avrebbe trovato un accordo con i nerazzurri per il prestito dell'attaccante che piace al Verona

L'attaccante dell'Inter, Sebastiano Esposito - che sta svolgendo la preparazione estiva agli ordini di Inzaghi - è nel mirino del Verona per questa nuova stagione che lo vedrebbe protagonista in Serie A. Nelle scorse ore si parlava dei dirigenti gialloblù vicino alla chiusura della trattativa per il prestito del calciatore.