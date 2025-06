Il portiere romeno ex Inter verso il Celta Vigo: offerta dalla Liga per il portiere, svincolato dopo la retrocessione col Venezia

Dopo la retrocessione in Serie B con il Venezia, Ionut Radu potrebbe ripartire dalla Spagna. Il portiere romeno, attualmente in scadenza di contratto con il club lagunare il 30 giugno, ha ricevuto un'offerta da parte del Celta Vigo, secondo quanto riportato da Sky Sport .

Il club spagnolo, che si è qualificato per la prossima edizione dell’Europa League grazie al settimo posto conquistato in Liga, è interessato al classe 1997 a parametro zero. Radu ha totalizzato 15 presenze in Serie A da gennaio in poi, dimostrando buone prestazioni nonostante il finale amaro per il Venezia.