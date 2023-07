Inter, Fabbian via in prestito? “Il Lecce pensa ad una formula diversa”

"Come raccontato Giovanni Fabbian (20) piace molto, ma l’ostacolo non cambia ed è rappresentato dalla formula visto che il club salentino non vuole prendere giocatori in prestito secco. Lo schema è sempre lo stesso: prestito con riscatto e controriscatto, ad una cifra leggermente superiore", spiega il Corriere dello Sport. Tra le squadre interessate ci sono anche Frosinone, Bologna e Genoa.