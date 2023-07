Addio Brozovic, che impatto nel bilancio 23/24 Inter: plusvalenza totale, le cifre

Considerando che l’Inter avrà un impatto importante sul bilancio 2022/23 dalla stagione in Champions Leaguee che dalla prossima stagione i paletti del nuovo Fair Play Finanziario inizieranno farsi più stringenti, il club nerazzurro avrebbe probabilmente convenienza a registrare la plusvalenza dopo il 30 giugno, sul bilancio 2023/24. Plusvalenza a parte, non va dimenticato che i nerazzurri risparmierebbero, rispetto alla stagione 2022/23, circa 174mila euro di quota ammortamento e oltre 12 milioni di stipendio lordo, per un risparmio complessivo di poco più di 12 milioni di euro e un impatto complessivo a bilancio che potrebbe essere così superiore ai 29 milioni considerando anche la plusvalenza", si legge.