Sky – Inter, Fabbian niente Udinese: Frosinone vicino al prestito

Niente Friuli per il calciatore che rientrava nella trattativa per Samardzic e aveva svolto le visite mediche

Dopo essere stato a un passo dal trasferimento all'Udinese, Giovanni Fabbian dovrebbe comunque lasciare l'Inter in questa sessione di mercato. Il giocatore dell'Inter era coinvolto nell'operazione Samardzic e si sarebbe anche trasferito al club friulano a titolo definitivo. Ma sfumata la trattativa per il centrocampista dell'Udinese dopo le richieste al rialzo del suo entourage a cose fatte, adesso il calciatore interista potrebbe cambiare meta.