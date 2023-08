Sky – Samardzic, l’Inter con nuovo entourage non ha parlato di cifre. Il padre…

Alla fine non se ne è fatto nulla: il calciatore ha dovuto rinunciare al club nerazzurro per l'impasse che si è creato con il suo entourage

"L'Inter ha sicuramente ascoltato i nuovi interlocutori prima della firma del contratto di Samardzic , ma ha continuato a tenere salde le convinzioni sulle cifre sulle quali si era accordata con i vecchi interlocutori. Comun denominatore delle trattative è stato il padre del ragazzo, sempre presente quando si è parlato del futuro del figlio". Così a Skysport, Luca Marchetti è tornato sulla questione del calciatore dell'Udinese che è stato ad un passo dal vestire la maglia interista, con tanto di visite mediche svolte, ed è poi tornato in Friuli. I suoi agenti, padre in primis, hanno cambiato le carte in tavola e dopo un accordo fatto pretendevano cifre al rialzo su commissioni e stipendio del calciatore.

"Nel dettaglio delle cifre non si è mai scesi con i nuovi interlocutori. Quando si è parlato di una nuova ricontrattazione, l'Inter non ha mai accettato di dover ricontrattare e ha detto al giocatore che se avesse accettato le cifre pattuite l'affare si sarebbe chiuso, altrimenti no. Il calciatore rimane a Udine, con un'irritazione nei confronti del giocatore e del suo entourage per il mancato guadagno. Ci perdono tutti, l'Inter non ha il centrocampista che aveva cercato, ci ha perso il ragazzo e l'Udinese e anche lo stesso Fabbian. Il giovane nerazzurro era stato cercato anche da altri club come Frosinone e Torino", ha spiegato ancora il giornalista.