Criscitiello: “Samardzic? Comportamento Inter da club di 3° categoria. L’Udinese…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il direttore Michele Criscitiello ha commentato così la vicenda Samardzic, conclusasi con la scelta dell'Inter di mollare la presa dopo che gli agenti avevano cambiato le carte in tavola:

"La vicenda Samardzic è tutta paradossale. Hanno sbagliato tutti, tranne l'Udinese che negli ultimi mesi aveva dato priorità all'Inter e poi aveva chiuso l'operazione per 25 milioni più Fabbian. Ci perde l'Udinese e ci perde Fabbian ora. Il suo entourage sicuramente ha grosse responsabilità, però anche l'Inter ne ha e questo è oggettivo. Se fai sostenere le visite mediche, fai uscire un calciatore davanti alle telecamere e poi alla fine non lo prendi siamo davanti a un comportamento da società di seconda o terza categoria. L'Udinese è molto arrabbiata con il calciatore e l'entourage, anche l'Inter però si sta incartando su troppe operazioni in questa sessione"