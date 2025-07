Farioli è il nuovo allenatore del Porto: è ufficiale, era stato proposto all’Inter

Dopo l’esperienza con Ajax e Nizza, il tecnico italiano approda in Portogallo. Il Porto ha ufficializzato il suo ingaggio sul sito del club

Francesco Farioli è il nuovo allenatore del Porto. Il club portoghese ha ufficializzato l’arrivo dell’ex tecnico di Ajax e Nizza attraverso un comunicato sul proprio sito.

Per Farioli si tratta di una nuova avventura professionale dopo l’ultima stagione sulla panchina dell’Ajax. Considerato tra i tecnici più promettenti del panorama calcistico europeo, il 36enne ha iniziato la sua carriera da allenatore in prima con l’Alanyaspor, in Turchia.

A Nizza ha fatto conoscere il proprio nome, mentre all’Ajax ha confermato il suo valore emergendo come uno degli allenatori più interessanti a livello internazionale.

Nelle scorse settimane, dopo l'addio di Inzaghi, Farioli era stato proposto all'Inter per raccogliere l'eredità del tecnico piacentino e inizare il nuovo ciclo nerazzurro.

Dopo giorni di trattative per definire tutti i dettagli, è arrivata la firma e l’annuncio ufficiale: Farioli è il nuovo allenatore del Porto.

"Francesco Farioli è il nuovo allenatore dell’FC Porto dopo aver siglato un contratto valido per le prossime due stagioni, fino al giugno 2027.

Nato 36 anni fa a Barga, in Toscana, ha iniziato ad allenare i portieri in tre squadre secondarie del suo paese – Margine Coperta, Fortis Juventus e Lucchese – prima di recarsi in Medio Oriente per lavorare all’Aspire Academy e con le squadre giovanili del Qatar.

Alla fine del 2017 è tornato in Italia per entrare nello staff tecnico di Roberto De Zerbi a Benevento e Sassuolo. Nell’estate del 2020 si trasferisce in Turchia, dove debutta come responsabile del Karagümrük e dell’Alanyaspor.

Nel luglio 2023 riceve un invito dal Nizza e i suoi buoni risultati nel campionato francese lo portano in Olanda. Dopo una stagione sulla panchina dell’Ajax, si trasferisce nella città dell’Invicta e assume il ruolo di allenatore dell’FC Porto.

La conferenza stampa di presentazione di Francesco Farioli, alla quale parteciperà il presidente dell’FC Porto André Villas-Boas, è prevista per le ore 12 di lunedì nell’Auditorium José Maria Pedroto dell’Estádio do Dragão (Porto Canal)".