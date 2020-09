Aleksandar Kolarov è un giocatore dell’Inter, manca soltanto l’ufficialità. Poco fa si è infatti conclusa la trattativa tra il club nerazzurro e la Roma, come riporta Gianluca Di Marzio: il club nerazzurro pagherà 1 milione più 500 di bonus alla società giallorossa per prelevarlo. Per il terzino serbo contratto di un anno con opzione a 3.5 milioni a stagione, mentre le visite mediche saranno svolte tra lunedì e martedì.