Sky – Mercato Inter, è fatta per il trasferimento di Pirola al Monza

Una nuova esperienza, per giocare con maggiore continuità, mettere in mostra il proprio talento e tornare a Milano nella prossima stagione da protagonista, pronto a giocarsi uno spazio importante con la maglia dell’Inter.

Lorenzo Pirola lascia temporaneamente i nerazzurri e si trasferisce in Serie B. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, è fatta per il passaggio in prestito del giovane difensore delle giovanili dell’Inter al Monza di Berlusconi e Galliani.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)