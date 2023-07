FCIN1908 / Inter, Inzaghi ritrova una rosa incompleta: le ultime sulle trattative più calde

La stagione dell' Inter è pronta a ripartire. Domani Beppe Marotta e Simone Inzaghi incontreranno i giornalisti ed è facile immaginare come la maggior parte delle domande verteranno sul mercato e sulla rosa che dovrà riconfermare quanto di positivo è stato fatto nell'ultima - per certi versi - incredibile annata. Molti giocatori hanno salutato e altri sono stati considerati cedibili: quel che è certo è che ad Appiano Gentile, giovedì mattina, mister Inzaghi non troverà ancora una rosa completa. Anche perché i giocatori impegnati con la Nazionale dopo la finale di Champions League beneficeranno di alcuni giorni di ferie in più rispetto al resto del gruppo.

Le ultime sul mercato in casa Inter

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, per quanto riguarda Bisseck, risolta la questione relativa al pagamento della clausola il giocatore tedesco potrà sottoporsi alle visite mediche e assolvere all'iter richiesto. Il giocatore è atterrato ieri a Milano sfoderando sorrisi ed entusiasmo, che sono piaciuti immediatamente ai tifosi. Non ci sono grandi novità per quanto riguarda i portieri, se non il ritorno di Di Gennaro (ex canterano nerazzurro) che andrà a prendere il posto di Cordaz. L'attesa è legata alla cessione di Onana: da quella cessione dipendono tutti gli incastri dei quali stiamo parlando da giorni. Stesso stallo è riscontrabile anche sul fronte Lukaku. Il club continua a trattare. Intanto il Chelsea ha spostato la data in cui Big Rom si dovrà presentare a Londra. Novità e aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni. Inzaghi spera più prima che poi.