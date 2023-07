SM – Bisseck, risolto nodo clausola: Inter pagherà 7 mln in 3 rate

Ieri Yann Aurel Bisseck è sbarcato a Milano in serata e oggi è stato risolto il nodo clausola . Via libera dunque per le visite mediche del prossimo difensore dell'Inter, che si sottoporrà a breve ai controlli di rito (da capire quando esattamente). Poi arriveranno la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale.

Come riportato da Marco Barzaghi per Sportmediaset, è stato infatti risolto il problema della clausola da 7 milioni per Bisseck: verrà pagata in 3 esercizi in cambio di un bonus sulle presenze all’Aarhus. Presto sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter.