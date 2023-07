Lukaku, il Chelsea sposta la data: atteso in ritiro il 17 luglio. Chiusura con l’Inter…

Domani Romelu Lukaku non sarà in ritiro con il Chelsea, come inizialmente previsto. È cambiata la data, fa sapere il Telegraph: ora Big Rom è atteso per lunedì 17 luglio dai Blues.

La speranza del Chelsea e dell'Inter è che tutte le parti in causa trovino un accordo entro quella data. Lukaku non vuole infatti allenarsi col Chelsea e aspetta solo i nerazzurri. Per riportarlo a Milano, sempre per il Telegraph, l'Inter presenterà presto un'offerta più alta per Big Rom, di circa 40 milioni di euro divisi tra 30 di base fissa più bonus. Il 30enne non ha accettato un'offerta dall'Arabia Saudita e non è interessato a passare alla Juventus.