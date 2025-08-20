FC Inter 1908
Sky – Como, idea Filip Stankovic per la porta

La società guidata in panchina da Fabregas starebbe pensando all'ex portiere nerazzurro riscattato quest'estate dal Venezia (per due mln e il 50% della futura rivendita)
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Il Como valuta l'idea Filip Stankovic. Lo scrive Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Skysport, sui suoi profili social. Il club lombardo sta cercando un vice-Butez e potrebbe puntare sull'ex Inter riscattato in questo mercato dal Venezia: due mln al club nerazzurro e il 50% sulla futura rivendita.

Il club ha sul tavolo diverse ipotesi. Arnau Tenas ed Iñaki Peña, si dice, sono i primi nomi considerati. A loro si aggiunge quello dell'ex portiere interista, figlio dell'ex centrocampista Dejan Stankovic e fratello di Aleksander. Anche lui è stato ceduto a titolo definitivo al Bruges per 10 mln con l'Inter che si è riservata il diritto di riacquistare il centrocampista per 23 mln nel 2026 e per 25 mln nel 2027 conservando anche una percentuale sulla rivendita tra il 12 e il 15%.

A proposito di Filip Di Marzio sul suo sito scrive: "Il Como continua a cercare un portiere. Nella lista della squadra di Fabregas c’è Filip Stankovic, portiere cresciuto nell’Inter e di proprietà del Venezia. Nell’ultima stagione in Serie A ha collezionato 16 presenze con la squadra di Di Francesco. Passato anche per la Sampdoria, la carriera del portiere di nazionalità serba potrebbe proseguire in Serie A dopo la retrocessione del club lagunare nella scorsa stagione". Per ora un'idea di mercato, capiremo se diventerà una vera e propria trattativa.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)

