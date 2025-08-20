Il Como valuta l'idea Filip Stankovic . Lo scrive Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato di Skysport, sui suoi profili social. Il club lombardo sta cercando un vice-Butez e potrebbe puntare sull'ex Inter riscattato in questo mercato dal Venezia: due mln al club nerazzurro e il 50% sulla futura rivendita.

Il club ha sul tavolo diverse ipotesi. Arnau Tenas ed Iñaki Peña, si dice, sono i primi nomi considerati. A loro si aggiunge quello dell'ex portiere interista, figlio dell'ex centrocampista Dejan Stankovic e fratello di Aleksander. Anche lui è stato ceduto a titolo definitivo al Bruges per 10 mln con l'Inter che si è riservata il diritto di riacquistare il centrocampista per 23 mln nel 2026 e per 25 mln nel 2027 conservando anche una percentuale sulla rivendita tra il 12 e il 15%.