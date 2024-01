Sky – Fiorentina, un addio prima dell’Inter: “Già oggi le visite mediche”

Un addio in casa Fiorentina a poche ore dalla sfida contro l'Inter: lo ha confermato anche Sky Sport proprio in mattinata

Un addio in casa Fiorentina a poche ore dalla sfida contro l'Inter. Lo ha confermato anche Sky Sport proprio in mattinata: "La Fiorentina si prepara a salutare Josip Brekalo, destinato all'Hajduk Spalato. Operazione in prestito oneroso a 200mila euro. Oggi previste le visite mediche col club croato", si legge sul sito di Sky.