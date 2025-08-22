FC Inter 1908
La Fiorentina blinda Kean, l'annuncio del DG Ferrari: "Rinnovo ai dettagli"

La Fiorentina blinda Kean, l’annuncio del DG Ferrari: “Rinnovo ai dettagli” - immagine 1
Il dg Ferrari a Sky Sport: Kean verso il rinnovo con la Fiorentina, stipendio da 4 milioni netti annui grazie al Decreto Crescita.
Alessandro De Felice
Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina, dopo l’arrivo di Roberto Piccoli dal Cagliari per rinforzare l’attacco, è pronta a blindare anche il suo attuale pilastro offensivo, Moise Kean.

La firma del vicecapocannoniere della scorsa Serie A su un nuovo contratto con il club viola sembra ormai a un passo.

La Fiorentina blinda Kean, l’annuncio del DG Ferrari: “Rinnovo ai dettagli”- immagine 2
Getty Images

La conferma è arrivata da Alessandro Ferrari, direttore generale della società toscana, intervistato da Sky Sport a pochi minuti dell’esordio stagionale in Conference League contro il Polissya, gara in programma a Presov, in Slovacchia.

Ferrari ha dichiarato: “Kean sta benissimo con noi, siamo ormai ai dettagli. È la prima persona che ha voluto farci sapere che stava a Firenze”.

La Fiorentina blinda Kean, l’annuncio del DG Ferrari: “Rinnovo ai dettagli”- immagine 3
Getty Images

Secondo Sky Sport, anche grazie al Decreto Crescita, il nuovo ingaggio di Kean con la Fiorentina si aggirerà intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione.

