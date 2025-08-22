La Fiorentina blinda Kean, l’annuncio del DG Ferrari: “Rinnovo ai dettagli”

Il dg Ferrari a Sky Sport: Kean verso il rinnovo con la Fiorentina, stipendio da 4 milioni netti annui grazie al Decreto Crescita.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina, dopo l’arrivo di Roberto Piccoli dal Cagliari per rinforzare l’attacco, è pronta a blindare anche il suo attuale pilastro offensivo, Moise Kean.
La firma del vicecapocannoniere della scorsa Serie A su un nuovo contratto con il club viola sembra ormai a un passo.
La conferma è arrivata da Alessandro Ferrari, direttore generale della società toscana, intervistato da Sky Sport a pochi minuti dell’esordio stagionale in Conference League contro il Polissya, gara in programma a Presov, in Slovacchia.