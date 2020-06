Icardi al Psg, in Francia la stampa ha due domande per Wanda: “Potrà Leonardo…”

Mauro Icardi è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Paris Saint-Germain, ma in Francia aleggia un po’ di preoccupazione per il suo entourage. Si parla naturalmente di Wanda Nara, moglie e agente del giocatore argentino. Di lei la stampa francese ricorda il tira e molla mediatico quando il rapporto di Icardi e l’Inter si incrinò in maniera irreparabile. “Dall’arrivo di Icardi a Parigi Saint-Germain la scorsa estate, Wanda è stata più discreta, ma ciò non vuol dire che Leonardo possa avere completa fiducia in lei. In effetti, diverse fonti hanno assicurato che negli ultimi mesi Wanda Nara non si è sempre mossa nell’interesse del PSG”, scrive Le10Sport.com. E conclude la riflessione con un interrogativo: “Perché, con il trasferimento di Icardi al Psg, la coppia non ha ancora messo piede a Parigi?”