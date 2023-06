GdS – Tonali-Newcastle, il Milan sfida l’Inter su Frattesi. Decisiva sua volontà

"L'Inter, favorita fino a ieri pomeriggio, è forte del sì del giocatore ma sta aspettando la cessione di Brozovic all'Al-Nassr per chiudere con il Sassuolo. Con la speranza che non arrivi troppo tardi", si legge sull'interesse interista per il calciatore. Che però piace a tutte le big, Juve compresa che oggi ha visto l'agente del ragazzo, Beppe Riso, a Milano. I dialoghi con il club bianconero sono definiti importanti, ma non definitivi. Per quanto riguarda invece i rossoneri, non c'è ancora una trattativa intavolata con il Sassuolo e neanche con il giocatore ma Frattesi piace molto al Milan e sta per diventare molto più di un'ipotesi. Riso è l'agente di entrambi i giocatori.