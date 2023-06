Sky – Milan, con i soldi di Tonali il Milan torna in corsa per Frattesi: lo scenario

Il Milan è sempre stato su Frattesi , era considerato un giocatore importante già quando a guidare la società rossonera c'erano Maldini e Massara. A Skysport, Luca Marchetti ha spiegato che i soldi del Newcastle per strappare ai rossoneri Tonali potrebbero essere girati proprio sul centrocampista italiano.

"L'agente di Tonali è lo stesso di Frattesi e oggi c'è stato l'incontro col Sassuolo. Se si dovesse chiudere la trattativa per Tonali i rossoneri virerebbero sul centrocampista del Sassuolo. L'Inter avrebbe bisogno di cedere un giocatore per arrivare a Frattesi e probabilmente è la squadra più avanti rispetto alle altre, quella a cui si riferiva Riso. Ma il Milan ha sempre pensato al calciatore e potrebbe irrompere nella trattativa per il calciatore sostituendo così un calciatore italiano con un calciatore italiano", ha spiegato Marchetti.