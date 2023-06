Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo nel mirino dell'Inter e in gol nel match di oggi tra Olanda e Italia, ha parlato così della partita degli azzurri ma anche di mercato:

"Temevo mi annullassero anche questo gol, ero convinto di averla presa di spalla ma in campo a volte non ci si rende conto. Queste partite valgono come 30 nel campionato italiano, perché il livello è alto e vanno nel nostro bagaglio".