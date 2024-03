Gabigol, squalifica fino ad aprile 2025 per tentata frode all’anti-doping

L'ex attaccante nerazzurro è finito davanti al Tribunale Sportivo che lo ha sospeso per due anni: può ricorrere in appello

Gabigol, giocatore del Flamengo, ed ex attaccante dell'Inter è stato sanzionato con due anni di squalifica per tentata frode all'antidoping. Il processo davanti al Tribunale Sportivo Antidoping iniziato la scorsa settimana si è chiuso oggi dopo una seduta di due ore, spiega O Globo. La sanzione, entrata in vigore l'8 aprile del 2023, data di prelievo di urina incriminato, per un errore di procedura, e durerà fino ad aprile 2025.