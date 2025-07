Il Galatasaray è ad un passo dallo sbloccare un'operazione in entrata: come riporta Matteo Moretto, Victor Osimhen non è mai stato così vicino

Il Galatasaray è ad un passo dallo sbloccare un'operazione in entrata: come riporta Matteo Moretto, Victor Osimhen non è mai stato così vicino al ritorno in Turchia. "Oggi per la prima volta il Napoli ha aperto in modo significativo all'ultima proposta da 40 milioni garantiti subito più due rate da 35 divise in 17,5 pagabili entro maggio 2026 e 17,5 entro maggio 2027 - spiega Moretto.