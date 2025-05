Gian Piero Gasperini e la Roma . Le ultime arrivano da Paolo Assogna, inviato di Skysport a seguito dei giallorossi, che ha raccontato di un incontro 'intenso' tra i dirigenti e l'allenatore che sarebbe pronto ormai a lasciare l'Atalanta dopo nove anni. «Si è preso un paio di giorni dopo l'incontro, che ha considerato molto positivo, con la società capitolina. Gli è piaciuto quello che gli è stato detto e raccontato, la parte sullo stipendio, i movimenti sul mercato con i paletti, però dalle informazioni in nostro possesso l'allenatore è soddisfatto. Poi è una decisione importante dopo nove anni a Bergamo. Vuole non sbagliare e per questo si è preso un paio di giorni per pensare a tutto e prendere una decisione», ha spiegato il giornalista.

Si è parlato in queste ore anche un interesse per Gasperini da parte della Juventus che era interessata a Conte che però è rimasto a Napoli dove avevano pensato ad Allegri che è invece tornato al Milan. «Se c'è tranquillità nonostante questo? C'è fiducia, la tranquillità lasciamola perdere. Chiaramente è un allenatore importante e se si libera, perché fino al 30 giugno è dell'Atalanta e ha un altro anno di contratto pur essendo andato dai Percassi a dirgli di non voler continuare la sua esperienza che considera esaurita, è tra i migliori in Italia. Normale che sia stato avvicinato da altri club, che la Juve si sia informata. Ma la Roma è avanti, i bianconeri si sono mossi in ritardo ma si è fatta sotto su un allenatore di altissimo profilo».