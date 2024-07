Genoa, il sostituto di Martinez sarà Gollini: atteso domani per le visite

La società ligure stava anche pensando a De Gea, portiere da un anno svincolato dopo l'avventura allo United. Hanno pesato l'ingaggio elevato e i dubbi sulla condizione del giocatore. Gollini è un calciatore pronto e dovrebbe già essere domani in città per visite e firme sul contratto. Arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto.