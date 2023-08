Vernazza (GdS): “L’Inter ha usato il settore giovanile come leva finanziaria. In Italia…”

"Negli ultimi tempi, l’Inter ha usato il settore giovanile come leva finanziaria. Zaniolo alla Roma quale contropartita tecnica per Nainggolan rimane l’errore più vistoso. Pur di accontentare l’allora allenatore Luciano Spalletti, l’Inter si privò di un talento, discutibile forse per alcuni atteggiamenti extra-campo, ma appena sbarcato in Premier League, all’Aston Villa. E in Inghilterra, seppure in Championship, la Serie B, gioca Cesare Casadei, centrocampista d’assalto, in prestito al Leicester. Cresciuto nell’Inter, nel 2022 è stato ceduto al Chelsea per oltre 15 milioni più bonus, un’enormità per un 19enne, ma in questi 12 mesi Casadei è diventato qualcuno, è stato premiato come miglior giocatore al Mondiale Under 20 e non è azzardato pronosticargli un futuro nella Nazionale A".