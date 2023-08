CdS – Pavard, febbre da Inter: è stufo di aspettare e sta protestando

E non perde occasione per ribadire in ogni modo la sua volontà: "Tanto da impuntarsi e, davanti alle resistenze del Bayern – più di Tuchel che del club - nel farlo partire, reagire con una sorta di sciopero bianco. Evidentemente non si possono avere certezze in questo senso, ma alla luce della situazione i cattivi pensieri scattano in automatico. Del resto non sarebbe altro che una forma di protesta. Volendo sintetizzare: non mi lasciate andare perché prima volete trovare un sostituto e allora io faccio in modo che, comunque, non possiate contare su di me".