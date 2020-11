Giroud nome caldo, ma l’Inter potrebbe provare un altro colpo: “Occasione ghiotta in scadenza”

Mancano due mesi alla finestra invernale del mercato di gennaio, ma in casa Inter ci si sta già muovendo con determinazione per colmare alcune lacune della rosa di Antonio Conte e fornire all’allenatore nerazzurro rinforzi adatti per puntare a vincere nella seconda parte di stagione. Di certo, da Viale della Liberazione si aspettano di aggiungere qualcosa in attacco, un reparto che in queste prime uscite ha mostrato tutti i suoi limiti di profondità dopo i problemi a Lukaku.

Ma non è tutto, perché anche sulla fascia sinistra non sono esclusi affatto dei nuovi arrivi. E, se i nomi in cima alla lista restano quelli di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, sarebbe meglio non scartare il nome di David Alaba, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco (sicura la sua partenza a parametro zero). Uno di quei nomi che rappresentano un’occasione da non lasciarsi scappare:

“Oltre a Giroud, l’idea rimane quella di un esterno a sinistra. Un’occasione potrebbe diventare Alaba, in scadenza di contratto. Su di lui c’è anche la Juventus”, si legge su TMW.

(Fonte: TMW)