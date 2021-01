Sky – Inter, sfuma Gomez: è fatta con il Siviglia. Il Papu domani vola in Spagna: i dettagli

La suggestione Inter-Gomez tramonta definitivamente. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Papu volerà domani a Siviglia e vestirà la maglia del club andaluso.

L’Atalanta e il Siviglia hanno raggiunto l’accordo totale nelle ultime ore, con il calciatore argentino che ha ricevuto il via libera. L’operazione si è chiusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 5,5 milioni di euro più 3 di bonus. Contratto di tre anni e mezzo per Alejandro ‘Papu’ Gomez, che si appresta a lasciare la Serie A e iniziare la sua nuova avventura: il club andaluso lo aspetta.