Gosens, si parte da 40 mln e l’Atalanta spera nell’asta: c’è anche l’Inter

L'esterno tedesco è nel mirino dei nerazzurri per la corsia sinistra, ma anche di altre big europee

Il Barcellona, ma non solo. La scorsa stagione di Robin Gosens e l’attuale rendimento agli Europei dell’esterno è monitorato con grande attenzione anche da Inter e Juventus in Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la cifra richiesta dall’Atalanta per l’esterno ora impegnato a Euro2020 con la sua Germania è di 40 milioni di euro. Nessuna trattativa in corso per Gosens, ma il suo nome è sicuramente tra i più apprezzati dai nerazzurri per la corsia mancina e l'Atalanta spera nell'asta.