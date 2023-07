SI – Gosens, priorità Inter ma vuole rassicurazioni. In Germania…

Robin Gosens ha due offerte dal campionato tedesco, il Wolfsburg e l'Union Berlino. Avrebbe espresso una preferenza per il primo club, non per una questione di soldi, la proposta ricevuta dai due club è simile, ma per una questione di progettualità, per quello che il Wolfsburg gli ha proposto, anche se non gioca in Champions. Il club tedesco ha offerto 14 mln per il prestito con diritto di riscatto e il club interista ne chiede circa 20.