Guardian: “Inter, avviata la trattativa per Emerson: pronti 20 mln. E lui direbbe sì perché…”

Ufficializzato Achraf Hakimi, l’Inter non si ferma e continua a progettare il futuro per rinforzare le fasce. A sinistra, come anticipato da FcInter1908, l’obiettivo è ora Emerson Palmieri, terzino in uscita dal Chelsea che Conte ha già allenato in Blues. Lo conferma anche il Guardian, che spiega come il club nerazzurro abbia avviato le trattative con il Chelsea per acquistare il laterale.

Il tecnico nerazzurro sarebbe felice di portarlo a Milano e l’Inter è pronta ad offrire 20 milioni di euro. Il ragazzo, dal canto suo, prenderebbe in considerazione il trasferimento in quanto non ha la titolarità garantita con Frank Lampard e, di conseguenza, potrebbe perdere l’Europeo del 2021. I Blues chiederanno probabilmente una cifra più alta per l’ex Roma, che piace però anche alla Juventus.